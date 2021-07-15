Amerikan müdahalesini en sert şekilde kınıyoruz

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynak SANA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Küba’nın istikrarını bozmayı amaçlayan bariz Amerikan müdahalesini en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

Kaynak, haksız ABD ablukası ve yasadışı tek taraflı zorlayıcı yaptırımlar politikasının, ​Küba vatandaşlarının zor ekonomik koşullarının ve yaşayan acılarının ana nedeni olduğunu ve uluslararası toplumun bu ekonomik teröre son vermek için harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin dost Küba liderliği, hükümeti ve halkıyla tam dayanışmasını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.