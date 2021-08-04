Hizbullah iç savaş tuzağına düşmeyecek

Arap medyasına göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, dün mersiyehanlar ile bir araya geldi.

Bu görüşmede Lübnan'daki son gelişmeleri değerlendiren Nasrullah, bazılarının Hizbullah'ın imajını zedelemek amacıyla iç savaş tuzağına düşürmek istediğini belirterek, "Hizbullah Hareketi iç savaşa sürüklenmeyecek ve ne yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz." dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Suudi Arabistan tarafından esir alınması olayına atıfta bulunarak, "Hariri'nin hapis senaryosunun amacı Lübnan'da bir iç savaş ortamı yarataraktı. Ancak Hizbullah'ın tavrı Suudi Arabistan için sürpriz oldu." diye konuştu.