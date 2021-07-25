Ayetullah Reisi, Umman Sultanı ile telefonda görüştü

İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi, dün akşam Umman Sultanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde Kurban Bayramı'nı tebrik eden Reisi, "İki halkın geçmişe dayanan köklü kardeşlik ilişkileri o kadar güçlü ki bölgesel ve uluslararası gelişmelerin bunu asla baltalayamadığı açıktır." dedi.

Reisi, İki ülke arasındaki ilişkilerin her zaman genişlediğini belirterek, "Yine de Tahran ve Maskat arasındaki ilişkiler beklenen düzeyden uzak, bu nedenle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri genişletmek için kapsamlı bir plan hazırlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Umman'ı İran'ın güvenilir bir komşu ve değerli bir ortak olarak nitelendiren Reisi, şunları kaydetti:

"İki ülke arasında var olan güven düzeyi göz önüne alındığında, çeşitli siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin genişletilmesi tamamen ulaşılabilir bir hedeftir. Bölgedeki önemli konularda komşularla etkileşim, diyalog, istişare ve sempati, 13. hükümetin diplomasisinin önceliği olacak."

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da Ayetullah Reisi'yi Kurban Bayramı vesilesiyle kutlayarak, Ayetullah Reisi'ye başarılar diledi.

Umman Sultanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin gelecekteki hükümetinin dış politika önceliği olarak komşularla yapıcı etkileşim konusundaki tutumunu takdir ederek, "Tahran ve Maskat olarak tüm bölgenin çıkarlarını ciddiyetle takip edeceğiz." şekilde konuştu.