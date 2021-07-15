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15 Tem 2021 09:48

Ayetullah Reisi'den Irak'a taziye mesajı

Ayetullah Reisi'den Irak'a taziye mesajı

İran’da yeni Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi, Irak'ın Zikar Vilayeti'ndeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın hakkında bir taziye mesajı yayımladı.

İran’da yeni Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi, Irak'ın Zikar Vilayeti'ndeki İmam Hüseyin Hastanesi'nde çıkan yangın hakkında bir taziye mesajı yayımladı.

Reisi, Irak'taki hastane yangınında yaşamını yitirenler için Irak halkı ile Bağdat hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de  Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi için gönderdiği mesajda ülkenin Nasıriye kentinde bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamada, hastane yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 124'e yükseldiği aktarıldı.

Olaya ilişkin hükümetten resmi açıklama yapılmazken, yaralı sayısının 50'den fazla olduğu öğrenildi.

News Code 1895768
https://tr.mehrnews.com/news/1895768/

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