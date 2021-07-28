İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 303 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 33 bin 817 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 89 bin 782'ye vaka sayısı ise 3 milyon 792 bin 14'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 205'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 310 bin 163'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.