İran ve Suriye arasındaki anlaşma gelecek üç ay içinde uygulanacak

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf Suriye ziyareti ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Şam ziyaretini basın mensuplarına değerlendiren Galibaf, “Bu ziyaret sırasında hem İranlı hem de Suriyeli tüccarlar ve iş adamlarıyla detaylı görüşmemiz oldu” dedi.

Galibaf, “Bu görüşmelerde iki ülke arasında bir buçuk yıl önce imzalanan anlaşmanın önümüzdeki üç ay içinde mecliste onaylanarak uygulanması sonucuna vardık” ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca, Suriye Başbakanı Hüseyin Arnus'un İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere Tahran'a geleceğini söyledi.