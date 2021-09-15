Nükleer anlaşma konusunda kimseye borçlu değiliz

Kazım Garipabadi, “ABD, nükleer anlaşmadan çekilerek anlaşmanın en önemli hedefi olan İran ile ticari ve ekonomik ilişkilerin normalleşmesini doğrudan ve yıkıcı bir şekilde etkileyen başarısız bir ‘azami baskı’ politikasıyla BMGK 2231 sayılı kararını ihlal etti” dedi.

Garipabadi, “Yaptırımların kaldırılması ve bunun nükleer anlaşma üzerindeki etkileri, İran'ın anlaşmadan duyduğu memnuniyetin temelini oluşturduğu için ABD'nin ihlalleri anlaşmanın bu bölümünü etkisiz hale getirdi. Ne yazık ki, bu endişeler AB ve üç Avrupa ülkesi tarafından anlaşmanın ihlalini telafi edecek pratik çözümler bulmak için ele alınmadı” ifadesini kullandı.

Garipabadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Avrupa ülkelerinin hala ABD'yi nükleer anlaşmadan yasadışı ve tek taraflı olarak çekilmesinden dolayı kınamaya ve İran halkına yönelik yaptırımlarını kaldırmasını istemeye isteksiz olmaları ve bunun yerine İran'ın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmeleri üzücüdür.”

Avrupa ülkelerine seslenen Garipabadi, “Yaptırımlar devam ettiği sürece İran'dan itidal ve yapıcı bir eylem beklemeyin. Çeşitli düzeylerde zenginleştirme ve silikon yakıt üretimi de dahil olmak üzere nükleer faaliyetlerimiz, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması kapsamındaki haklarımız doğrultusunda yapılıyor, tamamen barışçıldır ve Ajans tarafından korunmakta ve doğrulanmaktadır. Bu nedenle İran milletine karşı yerine getiremediğiniz yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi tavsiye ediyorum. Biz, size borçlu değiliz” ifadelerinde bulundu.

Garipabadi, ABD’nin daha fazla geçikmeden ve şart koşmaksızın nükleer anlaşma ve BMGK 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmekten vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.