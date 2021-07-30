İranlı yetkili Galibaf'ın Suriye ziyaretini değerlendirdi

İran Meclis Başkanı'nın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Şam ziyaretinin Suriye’nin 9 yıllık askeri ve teröristlerle olan güvenlik krizinden başarıyla çıktığı durumda gerçekleştiğini söyledi.

Emir Abdullahiyan, “Suriye şimdi başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere çeşitli ülkelerle ekonomik işbirliği yaklaşımında yeni bir aşamaya girmiştir” dedi.

İran'ın özel ve kamu sektörleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının Galibaf'ın Suriye ziyaretinin ana hedeflerinden biri olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, üst düzey Suriyeli yetkililerle yapılan bir toplantıda bu engellerin dikkatlice incelendiğini ve bunları aşmak için pratik önlemlerin alınması gerektiğine vurgu yapıldığını ifade etti.

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ekonomik ve ticari bir ziyarette bulunmak üzere 27 Temmuz'da Suriye'ye gitmişti.