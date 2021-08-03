İran Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına dahil olmalıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, başkent Moskova'daki Gorçakov Açık Diplomasiye Destek Vakfında düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Afganistan meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu meselenin müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine işaret eden Kabulov, "Pürüzsüz ve düz süreci beklememek lazım. Bu süreç, çok sancılı olacak. Tüm bunları dikkate alıyoruz ve gerçek diplomasinin duygulara dayalı olmadığını çok iyi anlıyoruz. Diplomasi, çıkar ve fırsatlara dayalıdır." dedi.

"Taliban sözünde durmalı"

Rusya'nın Taliban ile temas halinde olduğuna dikkati çeken Kabulov, Taliban'ın kendilerine verdiği sözde durması gerektiğini vurguladı.

Kabulov, "Eğer bir taraf, bize verdiği sözün dışına çıkmaya karar verirse, bunun bedeli olacağını anlamalıdır." şeklinde konuştu.

Kabulov sözlerinin devamında İran'ın Genişletilmiş Afganistan Üçlüsü Formatına (Rusya, ABD, Çin, Pakistan) dahil olması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA