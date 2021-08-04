Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Reisi'nin görevi devralma töreni gerçekleşti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla yeni cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde sağlık prosedürlerine uygun olarak düzenlen törene resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililer de katıldı.

İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Yargı Erki Başkanı Muhsini Ejei, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Dışişleri Bakanı Zarif, İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulam Ali Haddad Adil, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Milletvekili Ali Rıza Zakani, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mihralizade ile eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti hazır bulundu.

Ayetullah Hamanei: Yeni hükümet acilen kurulmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin katılımıyla yeni cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi için düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreni gerçekleşti. Ayetullah Hamanei, bu törende bir konuşma yaptı.

12. hükümetinin çalışmalarını takdir eden Ayetullah Hamanei, yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye ve kuracak kabinesine başarılar diledi.

Ülkede birçok kez cumhurbaşkanlığı görevi devir teslim töreni gerçekleştiğine dikkati çeken Devrim Lideri, "Aslında bu görevin mantık çerçevesinde ve sükûnet içinde devredilmesi oldukça önemlidir. Genellikle birçok ülkede görevi devir-teslim süreci kriz çıkarma yoluyla yapılır. Allah'a çok şükür burada sakin ve güvenli bir şekilde yapılıyor. Bu konu ülkenin huzur içinde olduğunu ve aynı zamanda İran halkı ile yetkililerin akılcılığını ve ülkedeki siyasi çeşitliliğin bir göstergesidir." dedi.

Yeni Cumhurbaşkanı Reisi'nin halk hükümeti sloganıını gerçeğe dönüştürmesi gerektiğini belirten Devrim Lideri, "Yeni hükümetin kurulması için elinizi çabuk tutun. Ülkenin koşulları hükümetin kurulmasının ertelenmesini gerektirmez." ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, İran düşmanlarının yürüttüğü kara kampanya çalışmalarına değinerek, "Bugün ülke düşmanları kamuoyunu etkilemek için en çok yumuşak savaş ve medya savaşı konusunda aktiftir. Onlar büyük miktarda para harcayıp çok iş yapıyorlar." diye konuştu.

Halkın geçimini yabancıların iradesine bağlamayacağız

İran’da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere resmi makamlar, üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin katılımıyla bugün düzenlenen cumhurbaşkanlığı devir teslim töreninde bir konuşma yaptı.

Seyyid İbrahim Reisi, "18 Haziran seçimleri dini demokrasinin bir göstergesiydi. İran milleti, tüm düşmanlıkların yanı sıra koronavirüs salgını sayesinde görkemli bir şekilde bu seçime katıldı" dedi.

Ayetullah Reisi, “Halkın yeni hükümetten istediği şey değişim. Bizim de programımız aynı zamanda bir dönüşüm programıdır” ifadesini kullnadı.

Reisi, "Yaptırımları kaldırmaya çalışıyoruz; ancak ülkenin ekonomisini koşullandırmayacağız ve halkın geçimini yabancıların iradesine bağlamayacağız" ifadelerinde bulundu.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 378 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 19 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 91 bin 785'e vaka sayısı ise 3 milyon 979 bin 727'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 793'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 424 bin 650'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.