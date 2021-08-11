ABD Büyükelçisi: Erbil Harir Askeri Üssü’nden çekilmeyeceğiz

Irak medyasına göre ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller, ülkesinin şu anda Erbil’deki Harir Askeri Üssü’nden çekilme planının olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi, 26 Temmuz'da Beyaz Saray'da ABD ve Irak arasında stratejik diyalog kurma çabaları kapsamında gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşmede, 2021 yılı sonuna kadar ABD'nin Irak'taki muharebe misyonunun resmi olarak sonlandırılması için anlaşmaya vardı.

Bu anlaşma ile Başkan Biden, eski Başkan George W. Bush'un emriyle Amerikan kuvvetlerinin Irak'a girmesinden 18 yıldan fazla bir süre sonra, Irak'taki Amerikan savaş görevini sonlandırıyor.

Irak'ta şu anda IŞİD kalıntılarıyla mücadeleye odaklanan 2 bin 500 ABD askeri bulunuyor. ABD'nin Irak'taki misyonu bundan böyle tamamen eğitime ve Irak ordusuna kendini savunma konusunda danışmanlık verilmesine yoğunlaşacak.

Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını sona erdirmeyi kararlaştırmıştı. Amerikan güçleri bu karara uymaktan kaçınmaya devam ediyor.

Iraklı siyasi grupların çoğu, ülkede bulunan Amerikan güçlerini işgalci olarak görüyor ve bu güçlerin topraklarından derhal çekilmesini vurguluyor.