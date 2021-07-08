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8 Tem 2021 11:24

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda Yeşil Bölge'deki ABD Büyükelçiliği hedef alındı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge roketli saldırının hedefi oldu.

ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı saldırıda 3 roketin fırlatıldığı, roketlerin büyükelçiliğin yakınlarına düştüğü belirtildi.

Irak'ta geçtiğimiz gün de Amerikan güçlerini hedef alan saldırılar yaşanmıştı.

Önce Uluslararası Erbil Havalimanı'na, ardından Ayn El-Esed hava üssüne saldırı düzenlenmişti.

Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed üssüne 14 roket atılırken, 3 kişi yaralanmış, saldırıyı, "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlenmişti.

News Code 1895608
https://tr.mehrnews.com/news/1895608/

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