Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye roketli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Yeşil Bölge roketli saldırının hedefi oldu.
ABD Büyükelçiliğinin hedef alındığı saldırıda 3 roketin fırlatıldığı, roketlerin büyükelçiliğin yakınlarına düştüğü belirtildi.
Irak'ta geçtiğimiz gün de Amerikan güçlerini hedef alan saldırılar yaşanmıştı.
Önce Uluslararası Erbil Havalimanı'na, ardından Ayn El-Esed hava üssüne saldırı düzenlenmişti.
Amerikan askerlerinin bulunduğu Ayn El-Esed üssüne 14 roket atılırken, 3 kişi yaralanmış, saldırıyı, "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlenmişti.
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