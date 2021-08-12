İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 568 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 49 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 96 bin 215'e vaka sayısı ise 4 milyon 320 bin 266'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 48'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 647 bin 16'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.