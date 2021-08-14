Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Koronavirüs aşısının ithalatına para tahsisinde sorun yok

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün katıldığı koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, koronavirüs salgınıyla ilgili doğru ve net bilgiler verilmesi gerektiğini belirterek, düşmanın bu konuda propaganda yapmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Koronavirüs aşısının ithalatına para tahsisinde sorun yok. Yerli aşı üretimiyle birlikte aşı ithalatı da hızlanmıştır. Bu, hükümetin önceliklerinden biridir ve cumhurbaşkanı birinci yardımcısı bunu ciddiyetle takip etmektedir. Yapılmakta olan ithalatlarla kısa sürede birçok insanın aşılanmasına tanık olmamızı umut ediyoruz” dedi.

İran: Afganistan'daki olaylardan endişeliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İran’ın Afganistan’daki şiddetin tırmanmasından ve Afgan halkının durumundan endişe duyduğunu dile getirerek, mevcut durumda masum insanların ve sivillerin hayatlarının korunmasına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Said Hatipzade ayrıca Herat vilayetinin Taliban tarafından ele geçirildiği için diplomatlarından ve diplomatik binaların güvenliğinin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Hatipzade, Dışişleri Bakanlığı’nın İran’ın Herat’taki başkonsolosluğu ile sürekli irtibate geçtiğini ve diplomatların sağlık durumunu takip ettiğini duyurdu.

İran-Türkiye ticaret hacmi yılın sonuna kadar artacak

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, İran’ın Türkiye’ye 30 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ticaretin yıl sonuna kadar 10 milyar dolara ulaşması öngörülüyor” dedi.

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, “Geçen yıl Türkiye ile toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 6 milyar dolardı. Dolayısıyla ihracat ve ithalat koşullarının iyileşmesi nedeniyle, iki ülke arasındaki ticaret durumu hala çok kabul edilebilir olmasa da, Türkiye bu yıl İran'ın ticaret sepetinde ilk 5 ülke arasında yer aldı” ifadelerinde bulundu.

Türkiye ile daha önce 21 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaşadıklarını dile getiren Saadet, “Yaptırımlar kalkar kalkmaz o günlere dönmeyi ve hatta ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarabilmemizi temenni ediyoruz” ifadedini kullandı.

İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 674 bin 529'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 527 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 119 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 96 bin 742'ye vaka sayısı ise 4 milyon 359 bin 385'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 154'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 674 bin 529'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.