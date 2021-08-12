Taliban iktidarı ele geçirip şeriat getirirse Afganistan'a mali yardımı keseriz

AB'ye göre Afganistan'ın yüzde 65'ini kontrol eden ve ABD istihbarat tahminine göre 1-3 ay içinde başkent Kabil'i ele geçirme noktasında bulunan Taliban'ın BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına göze göz dişe diş şeriat yönetimi uygulamaktan söz etmesinin ardından, ABD öncülüğünde Afganistan'dan çekilen ülkelerden Almanya tepki verdi.

ZDF'ye konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "O ülke uluslararası yardım olmadan hayatta kalamaz. Afganistan'a her yıl 430 milyon euro temin ediyoruz; Taliban ülkeyi ele geçirir ve şeriat hukuku, hilafet yönetimi getirirse, bir kuruş bile vermeyiz. Taliban da bunu biliyor" dedi.

Öncesinde ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price 'Afganistan'da güç kullanılarak dayatılacak herhangi bir hükümetin meşruiyetten yoksun kalacağı ve pratikte, herhangi bir hükümetin kalıcılık elde etmek için kesinlikle ihtiyaç duyacağı uluslararası yardıma sahip olamayacağı' uyarısını yapmıştı.

Maas da nisan ayındaki açıklamasında, gelecekte yapılacak herhangi bir mali yardımın, Afganistan'daki demokratik standartlara uyulmasına bağlı olacağını söylemişti:

"Taliban da biliyor ki, geçtiğimiz on yıllardaki savaşlarda çok acı çeken bu ülke, finansal olarak büyük ölçüde uluslararası yardıma bağımlı. Eğer Taliban ülkede oluşturulmuş tüm hakları ve demokratik standartları ortadan kaldırırsa o uluslararası yardım kesinlikle akmayacaktır."

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Şubat 2020'de Taliban'la vardığı anlaşma uyarınca Afganistan'dan tamamen çekilme kararından pişman olmadığında ısrar ederken, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı bugün Gazne ile 10'a yükseldi.

Kaynak: Sputnik