İran-Türkiye ticaret hacmi yılın sonuna kadar artacak

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, İran’ın Türkiye’ye 30 milyar dolar ihracat kapasitesi olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ticaretin yıl sonuna kadar 10 milyar dolara ulaşması öngörülüyor” dedi.

İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Mehrdad Saadet, “Geçen yıl Türkiye ile toplam ticaret hacmimiz yaklaşık 6 milyar dolardı. Dolayısıyla ihracat ve ithalat koşullarının iyileşmesi nedeniyle, iki ülke arasındaki ticaret durumu hala çok kabul edilebilir olmasa da, Türkiye bu yıl İran'ın ticaret sepetinde ilk 5 ülke arasında yer aldı” ifadelerinde bulundu.

Türkiye ile daha önce 21 milyar dolarlık bir ticaret hacmi yaşadıklarını dile getiren Saadet, “Yaptırımlar kalkar kalkmaz o günlere dönmeyi ve hatta ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarabilmemizi temenni ediyoruz” ifadedini kullandı.

Saadet, İran’ın Türkiye'ye 15 milyar dolar ihracat yapma kapasitesine sahip olduğunu ve aynı zamanda Türk mallarının da İran’da avantaja sahip olduğunu belitti.

"Türkiye ile ana ticaretimiz petrokimya, gaz, hammadde ve tarım ürünleridir" diyen Saadet, "Türkiye ile ticaret hacmimizin yılsonuna kadar 10 milyar dolara ulaşacak ve özel sektöre biraz destekle ihracatımız artacaktır" dedi.