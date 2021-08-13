İran'da iyileşen hasta sayısı 3 milyon 674 bin 529'a ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 527 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 39 bin 119 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 96 bin 742'ye vaka sayısı ise 4 milyon 359 bin 385'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 154'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 3 milyon 674 bin 529'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.