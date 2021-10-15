İran’ın yeni deniz seyir füzesi yolda

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami bugün, Körfezi adalarında ve stratejik Hürmüz Boğazı'nda konuşlandırılan Devrim Muhafızlarına bağlı deniz birimlerini ziyaret etti.

Tümgeneral Selami, her türlü tehditle başarılı bir şekilde başa çıkmaya ve savunma ve saldırı güçlerinin düşmanlara sert yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi.

Tümgeneral Selam, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin gelişmiş gemiler, uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ve deniz güdümlü füzelerin üretimi başta olmak üzere tüm güç alanlarında kayda değer başarılara imza attığını belirtti.

Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Selami, “ Deniz seyir füzeleri alanında 35 ve 90 km menzilli füzelerden 300 ve 700 km menzilli füzelere ulaştık. Yakın gelecekte, hareket halindeki gemileri hedefleyebilen 2.000 kilometrelik menzile sahip olan seyir füzeleri geliştireceğiz” dedi.