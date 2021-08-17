"Afganistan'ı terk eden eden Eşref Gani Umman'da" iddiası

Haber7'ye göre, Tacikistan ve Özbekistan, Eşref Gani'yi taşıyan uçağın kendi ülkelerine iniş yapmadığını duyurdu.

Umman'a gitti

Bir güvenlik kaynağının iddiasına göre; Gani'yi taşıyan uçak, Duşanbe havalimanı üzerinde tur atmış; Tacikistan sivil havacılık dairesi Özbekistan, Türkmenistan ve İran hava sahasından geçiş izinlerini ayarladıktan sonra Umman'a gitmiş.

İddialara göre Eşref Gani'nin yanında ailesinin yanı sıra iki danışmanı, kançılarya şefi Mahmut Fazli ile ulusal güvenlik danışmanı Hamdullah Muhiba bulunuyor.

Henüz doğrulanmayan diğer iddiaya göre ise; Gani ve beraberindeki kişilere siyasi sığınmacı statüsü tanınmış.