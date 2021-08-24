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24 Ağu 2021 08:45

Sınır ihlallerine çok sert şekilde karşılık veririz

Sınır ihlallerine çok sert şekilde karşılık veririz

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, olası bir sınır ihlali durumunda çok sert şekilde karşılık verileceğini söyledi.

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, dün İran-Azerbaycan sınır hattını ziyaret ederek incelemede bulundu.

Tuğgeneral Guderzi, burada yaptığı açıklamada, olası bir sınır ihlali durumunda çok sert şekilde karşılık verileceğini söyledi.

Ülkenin kuzey ve kuzeybatı sınırlarında durumun genel olarak sakin olduğunu kaydeden Tuğgeneral Guderzi, “Geçen yıl Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginliğe rağmen İran İslam Cumhuriyeti sınırlarındaki durum sakindi.” dedi.

Tuğgeneral Guderzi , “Şu anda ülke sınırlarındaki durum gayet iyi ve sınır bölgelerinde yaşayan bireylere daha fazla güvenlik sağlamak için sınır karakollarını en modern teçhizatlarla donatmaya çalışıyoruz.” diye konuştu
 

News Code 1896705
https://tr.mehrnews.com/news/1896705/

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