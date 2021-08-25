İran-Afganistan arasındaki ticaret normale döndü

İran Gümrük Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, "İran ve Afganistan arasındaki son bir buçuk ayda yavaşlayan ticaret, neredeyse normale döndü." dedi.

Latifi, "Afganistan'da yaşananlar nedeniyle bazı günlerde tüccarlar ihracat mallarının miktarını biraz azaltma kararı aldı ancak son günlerde Afganistan ile olan üç sınır kapımızdan ihracat yeniden arttı ve normale döndü." ifadesini kullandı.

Ruhullah Latifi, "Bu yılın ilk 5 ayında İran'dan Afganistan'a 855 milyon dolar değerinde 2 milyon 165 bin ton ticari mal ihraç edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7'lik düşüş yaşandı." diye konuştu.