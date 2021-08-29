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29 Ağu 2021 20:24

Emir Abdullahiyan, Beşar Esad ile görüştü

Emir Abdullahiyan, Beşar Esad ile görüştü

Suriye ziyaretinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüştü.

İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak bugün Şam'a giden Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Beşar Esad ile görüştü.

Emir Abdullahiyan bu görüşme öncesinde Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ile bir araya gelmişti.

Emir Abdullahiyan ayrıca bugün Şam Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada "İran ve Suriye, terörle mücadelede ortak zaferlere imza attı. Bugün ise iki ülkenin çeşitli ticari ve ekonomik alanlardaki ilişkilerini ele almak üzere buradayız" ifadelerini kullanmıştı.

Emir Abdullahyan dün Bağdat Zirvesi'nde de  Arapça olarak yaptığı konuşmada Suriye’nin söz konusu zirveye davet edilmediğinden üzüntü duyduğunu belirtmişti.

News Code 1896847
https://tr.mehrnews.com/news/1896847/

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