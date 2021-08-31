  1. Turizm
31 Ağu 2021 18:13

Tarihi kent Yezd'in sembolü; Emir Çakmak

Tarihi kent Yezd'in sembolü; Emir Çakmak

İran'ın Yezd eyaletinin merkezi Yezd kentinde yer alan "Emir Çakmak Meydanı", cami, medrise ve pazardan oluşan bir külliyedir. 

İran'ın Yezd eyaletinin merkezi Yezd kentinde yer alan ve Timuriler devrine kadar uzanan "Emir Çakmak Meydanı" cami, medrise ve pazardan oluşan bir külliyedir. 

Emir Çakmak Meydanı ve Emir Çakmak Camii ile 12. yüzyıldan kalma 48 metre yüksekliğindeki iki minaresiyle İran’ın en yüksek minarelerine sahip Cuma Camii, Yezd’in İslami vurgusunu olusturan en önemli yapılardır.

Emir Çakmak; tarihi kent Yezd'in sembolü

Tarihi yapılar sebebiyle milli listelerde yer almayı da başaran Emir Çakmak Meydanı Yez kentinin tarihi sembolü olarak bilinmektedir.

Bazaarın hemen yanındaki, ön yüzündeki bir çok küçük kubbe ve kemerleriyle heybetli bir yapı olmasıyla birlikte giriş kapısının tavanındaki hat yazıları da çok estetiktir.

Emir Çakmak; tarihi kent Yezd'in sembolü

Binayı yaptıran kişi eskiise  vali Emir Celaleddin Çakmak’ın eşi Bibi Fatima Hatun’dur. Binadaki mihrap bölümü mermerden yapılmış, ve etrafına dekoratif çinilerle Kur’an-ı Kerimden ayetler işlenmiştir.

Emir Çakmak; tarihi kent Yezd'in sembolü

News Code 1896891
https://tr.mehrnews.com/news/1896891/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 7 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler