İran'dan ABD'nin son yaptırım kararına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, ABD Hazine Bakanlığı'nın 4 İran vatandaşına yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Ne yazık ki, mevcut ABD yetkilileri önceki yönetimin başarısız izinden gidiyor.” dedi.

Hatipzade, “ABD'de yaptırım destekçileri, İran’ın azami direnişi nedeniyle kendi yaptırım araç kutusunu boş bulmuştur ve bu kez Hollywood senaryolarına başvurarak yaptırım atmosferini canlı tutumaya çalışıyorlar” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, “Washington, yaptırım bağımlılığını terketmekten ve Tahran karşısında saygılı davranmaktan başka yolu olmadığını bilmelidir” ifadesini kullandı.