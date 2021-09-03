Tunus Cumhurbaşkanı: Provoke olmayacağız, kanunla yanıt vereceğiz

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Said, Tunus Barosu, Tunus İnsan Hakları Derneği gibi sivil toplum kuruluşu örgütlerinin liderlerini, başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, ülkenin yakın tarihindeki siyasi cinayetlerin aydınlatılması talebiyle çarşamba günü başkentte düzenlenen protestolar da gündeme geldi.

Polisin göstericilere sert müdahalesine değinen Said, "Tunus'ta halkın iradesinden çıkan dışında bir karar olmayacak. Tunus tüm Tunuslularındır. Tüm Tunus vatandaşlarının iş, hürriyet ve milli onur hakkı var" dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı, "kanunun herkese eşit uygulanacağını" belirterek, "İnsan hakları, hakların ve özgürlüklerin ihlaline yer yok. Bunu asla kabul etmeyiz. Eğer ihlaller varsa bunda bakılacak yer hukuktur. Ancak, provokasyon yapmak isteyenler varsa, provoke olmayacağız, kanunla yanıt vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: AA