Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran: UAEA, tarafsızlığını korumalıdır

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) nezdindeki temsilcisi Kazım Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi’nin nükleer anlaşma ve koruma önlemleriyle ilgili raporları yayınlamasına tepki gösterdi.

Kazım Garipabadi, “Çeşitli düzeylerde uranyum zenginleştirme ve üretilmesi de dahil olmak üzere İran'ın tüm nükleer faaliyetleri, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde ve İran'ın koruma yükümlülüklerine uygun olarak yürütülüyor” dedi.

Garipabadi, “Diğer tarafların yaptırımların kaldırılması alanında nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği ve ABD'nin yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlar uygulama politikası devam ettiği için, bu anlaşma çerçevesinde hiç kimse İran'dan bu faaliyetlerini durdurmasını isteyemez” ifadelerinde bulundu.

UAEA’nın İran'ın nükleer tesislerinin dünya çapındaki tüm denetimlerinin beşte birinden fazlasını oluşturan kapsamlı denetimlerine ve nükleer faaliyetlerde ve mevcut taahhütlerde herhangi bir koruma sorunu bulunmadığına reğmen, bazı üyelerinin baskısı altında olmasını eleştiren Garipabadi, “UAEA, bağımsızlığını, tarafsızlığını ve profesyonelliğini korumalıdır ve Ajans üyeleri, Ajans üzerinde baskı kurmaktan ve onu kendi siyasi amaçları için bir araç olarak kullanmaya çalışmaktan ciddi şekilde kaçınmalıdır” ifadesini kullandı.

UAEA'nın davranışı müzakere sürecini baltayabilir

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü.

Reisi bu görüşmede, İran’ın iki tarafı ilgilendiren hususlarda Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Afganistan ile ilgili olarak Reisi, 20 yıllık ABD işgalinin askeri yöntemin Afganistan için bir çözüm olmadığını gösterdiğini dile getirerek, "ABD ve NATO birliklerinin 20 yıllık varlığına rağmen, Afganistan'daki uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı durdurulamadı, aksine 45 kat arttı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Afganistan'da insan haklarına, özellikle kadın ve çocuk haklarına saygı gösterilmesi İran İslam Cumhuriyeti'nin ciddi endişelerinden biridir. Dolayısıyla Afgan halkının haklarını korumak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Reisi, İran-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ilişkileri hakkında, "Tahran’ın UAEA ile olan işbirliği, İran'ın nükleer faaliyetlerinde şeffaflığa olan bağlılığının açık bir örneğidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın yapıcı olmayan davranışına karşı İran tarafının yapıcı bir tepki vermemesi doğaldır. UAEA’nın bu davranışı müzakere sürecini de baltayabilir." diye konuştu.

İran yapımı destroyer "Sahand" ile üç okyanusu aştık

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında misyonunu başarıyla tamamlayan İran Donanması'na ait 75. filo grubu hakkında, "Bu filo grubumuz üç okyanusu geçti ve Sahand adlı yerli savaş gemisi ile bu okyanusları geçmeyi başardık.” dedi.

Tuğamiral İrani, "Bu başarıya kimse inanmıyordu ve düşmanlarımız bu yolculuğun bitip bitmeyeceğini izliyordu." ifadesini kullandı.

Afganistan'ın birinci önceliği barış ve istikrardır

İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “İstikrar ve barış, Afganistan'ın birinci önceliğidir” dedi.

Şemhani’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Etnik ve sosyal grupların taleplerini karşılamak için diyalog yerine kapsayıcı hükümet kurulması ihtiyacını görmezden gelmek, dış müdahale ve askeri araçların kullanılması Afganistan halkının dostlarının temel kaygısıdır.”

Afganistan'a Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı gerçekleşti

Afganistan'ın komşu ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla bugün Pakistan'ın ev sahipliğinde sanal bir toplantı düzenlendi.

Bu toplantıya İran, Çin, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları katıldı.

İran'dan Afganistan konulu toplantı ile ilgili açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın katılımıyla düzenlenen Afganistan'a Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, "Toplantıya katılan dışişleri bakanları Afganistan konusunda görüşlerini dile getirdiler ve Sayın Emir Abdullahiyan ise İran'ın tutumunu anlattı. Afganistan'daki mevcut durumun ana nedeninin ABD'nin 20 yıllık işgali olduğunu belirten Emir Abdullahiyan, ‘Tüm Afgan liderlerinin ve halkının kapasitesini kullanmalıyız ve komşu ülkeler de Afganistan'a kalıcı barış getirmeye yardımcı olmalıdır’ diyerek, askeri yöntem ile dış müdahalenin Afganistan'ın çağdaş tarihinde birkaç kez tekrarlanan hata olduğunu kaydetti." dedi.

Emir Abdullahiyan'ın toplantıda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Hatipzade, İranlı Bakan'ın herkesin diyaloğa gerçek bir ilke olarak bağlı kalması gerektiğini ve komşu ülkelerin de bu ülkeye dış müdahalenin engellenmesine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 538 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 26 bin 854 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 112 bin 430'a vaka sayısı ise 5 milyon 210 bin 978'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 7 bin 534'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 453 bin 651'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.