Korona aşısının temini Dışişleri Bakanlığı'nın önceliğidir

İran Dışişleri Bakanlığı ile Ticaret, Sanayi ve Madencilik Odası'nın ilk toplantısı dün gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen toplantıya İran Ticaret, Sanayi ve Maden Odaları Başkanı Ghulamhüseyin Şafii, İran ve komşu ülkelerin Ortak Ticaret Odalarının başkan ve üyelerinin yanı sıra İran’ın bazı önemli ticaret ortakları katıldı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı’nın ülkelerle ilişkilerinde özel sektörü desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan ayrıca, koronavirüs aşısının temininin en önemli önceliklerinden biri olarak nitelendirerek, Dışişleri Bakanlığı’nın son günlerde ülkenin ihtiyaç duyduğu aşı teminini hızlandırma yönündeki çabalarını anlattı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, “Özel sektörün bu alandaki işbirliğini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.