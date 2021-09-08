Afganistan'a Komşu Ülkeler Bakanlar Toplantısı gerçekleşti

Bu toplantıya İran, Çin, Özbekistan, Tacikistan, Pakistan ve Türkmenistan dışişleri bakanları katıldı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı dün gece yayınladığı bildiride, Afganistan'ın altı komşu ülkesinin dışişleri bakanlarının sanal toplantısının Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin başkanlığında bugün yapılacağını duyrmuştu.

Bildiride, Kureyşi'nin İran İslam Cumhuriyeti, Çin, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan mevkidaşlarını ağırlayacağı belirtilmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, "8 Eylül toplantısında, Afganistan'daki gelişen durum, ortak zorlukları ele almak ve bölgenin istikrarını ve refahını sağlamak için ortaya çıkan fırsatları elde etmek için incelenecek." denilmişti.