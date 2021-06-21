İran cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye dünyadan tebrikler geliyor

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

18 Haziran seçim zaferinin ardından yabancı liderlerden Ayetullah Seyyid İbrahim Resi'ye tebrikler gelmeye devam ediyor.

Çin'den İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi’ye tebrik

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanlığı’na seçilen İbrahim Reisi’ye tebrik mesajı gönderdi.

Şi mesajında, “Çin ve İran, birbirinin kapsamlı stratejik ortağı ve bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişki kurulmasının 50. yıldönümü kutlanacak. İran’la ilişkilere büyük önem veriyorum ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile beraber, iki ülke arasındaki stratejik iletişimi güçlendirmek, karşılıklı siyasi güveni artırmak, bütün alanlarda karşılıklı yarara dayalı işbirliğini genişleterek derinleştirmek ve iki ülke ile halklarına fayda sağlamak için çaba harcamaya hazırım.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Cumhurbaşkanı'ndan Reisi'ye tebrik

Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, Twitter üzerinden İran Cumhurbaşkanı seçilen İbrahim Reisi'yi tebrik ederek, "Sıcak ve samimi ikili ilişkilerimizin sizin cumhurbaşkanlığınızda daha da gelişeceğinden eminim." dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı'ndan Reisi'ye kutlama mesajı

Pakistan Cumhurbaşkanı Alevi, dün akşam Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik ederken, "İran halkı barış, refah ve kalkınma için onun motivasyonlarına güvendi" dedi.

Seyyid İbrahim Reisi'nin 13. dönem İran cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Pakistan Cumhurbaşkanı, "Yeni cumhurbaşkanlığı döneminde İran ile Pakistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin daha da gelişeceğinden ve güçlendirileceğinden eminiz" dedi.

Pakistan Cumhurbaşkanı mesajında, İran halkına ve gelecek cumhurbaşkanına sağlık ve esenlikler diledi.

Tacikistan

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da İran'daki 13. cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığı zaferden dolayı Reisi'yi tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi çağrısında bulundu.

İmamali Rahman, Seyyid İbrahim Reisi'ye attığı bir mesajda, "Tacikistan ve İran kültürel, tarihi ve medeniyetler açısından birbirine bağlanıyor.'' dedi.