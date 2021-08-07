Irak ordusundan Salahaddin'de IŞİD'e karşı yeni operasyon

Sumerria News’un haberine göre, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, Salahaddin vilayetinde terör örgütü IŞİD’e karşı yeni operasyon düzenlendiğini duyurdu.
Yahya Resul operasyon sırasında IŞİD’e ait 5 sığınağın Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri tarafından tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Irak güçleri geçenlerde de Ninava vilayetinde IŞİD’e karşı operasyon düzenlemişti. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, bu operasyonda 12 IŞİD üyesinin gözaltına alındığını bildirmişti.
yorumunuz