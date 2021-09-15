Hasan Nasrullah'tan "akaryakıt tankeri" mesajı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran’ın gönderdiği akaryakıtı taşıyan tanker konvoyunun Lübnan'a girişi arifesinde bir mesaj yayınladı.

Mesajda, "Perşembe günü akaryakıt tankeri konvoyunu karşılamak için Baalbek el-Harmal bölgesinde insanların bir araya geleceğini öğrendim. Şerefli halkımızın büyük ve samimi desteğinin farkındayım." ifadesi kullanıldı.

Lübnan vatandaşlarına teşekkür eden Seyyid Hasan Nasrullah, insanların sağlığı ve yakıt tankerinin korunması için tanker konvoyunun geçişi sırasında halkın toplanmamasını istedi.

Hizbullah Hareketi lideri Nasrullah, ABD yaptırımlarını hiçe sayarak İran'dan Lübnan lirasıyla yakıt satın alma önerisinde bulunmuştu.

Nasrullah, İran'dan akaryakıt alımı konusuna ilişkin, "Üçüncü akaryakıt taşıyan geminin Lübnan’a gönderilmesi konusunda İranlılarla anlaşmaya vardık. Lübnan’ın gelecekteki zorlu aşamaları atlatması için 3'ten fazla petrol gemisine ihtiyacımız var." demişti.