İran ve Tacikistan dışişleri bakanları görüştü

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kabul etmesinde ettiği yardımlardan dolayı Tacikistan hükümeti ve cumhurbaşkanına teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesine desteğini belirtti.

İran ve Tacikistan’ın dini, tarihi, kültürel ve dilsel ortaklıklarına değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası arenada işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan’daki gelişmelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükütümetin kurulmasını bu ülkeye huzur ve istikrarın geri dönmesinin 'tek yolu' olarak nitelendirdi.

Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirociddin Muhriddin ise, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üye olmasını tebrik ederek bunu İran ve Tacikistan arasındaki işbirliğini genişletmek için yeni bir fırsat olarak gördü.

Muhriddin, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, mevcut durumda bu ülke halkına insani yardım sağlanması gerektiğini ve tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükümet kurma fikrini vurguladı.