İran'da vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 355 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 847 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 791'e vaka sayısı ise 5 milyon 408 bin 860'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 836'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada,"Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 736 bin 896'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.