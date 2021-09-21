İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 379 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 564 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 905'e vaka sayısı ise 5 milyon 459 bin 796'ya çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 661'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 819 bin 223'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.