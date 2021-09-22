Rusya'da altı kişiyi taşıyan bir uçak radardan kayboldu

Rusya’nın acil durum servislerinden Sputnik haber ajansına yapılan açıklamada, An-26 tipi uçak ile Harabrovsk yakınlarında yaptığı bir teknik uçuş sırasında aniden irtibatın kesildiği, uçağın radarlardan da kaybolduğu belirtildi.

Uçakta altı mürettebat üyesi olduğu belirtiliyor.

Acil durum servislerinin yetkilileri ayrıca, kaybolan uçağın bulunması için mi-8 tipi bir helikopterin Harabrovsk Havaalanı’ndan havalandığını söyledi.

Acil Durum Bakanlığı ise, An-26 tipi uçağın düştüğünü doğruladı ve arama çalışmalarının kötü hava ve karanlık nedeniyle zor koşullarda sürdürüldüğünü açıkladı

Rusya’da Аn-26 tipi bir başka uçak kısa bir süre önce yine bir kazaya karışmıştı. Kamçatka hava şirketine ait Аn-26b-100 tipi uçak, 6 Temmuz’da Petropavlovsk-Kamçatskiy - Palana seferini yaparken iniş sırasında içindeki 28 kişi ile beraber bir tepeye çakılmıştı. Uçaktakilerden hayatta kalan olmamıştı.