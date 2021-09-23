İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 317 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 16 bin 362 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 508'e vaka sayısı ise 5 milyon 493 bin 591'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 586'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 872 bin 865'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.