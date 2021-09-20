İran'da güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 344 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 397 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 526'ya vaka sayısı ise 5 milyon 424 bin 835'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 707'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 792 bin 117'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.