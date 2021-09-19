İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 975 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 117 bin 182'ye vaka sayısı ise 5 milyon 424 bin 835'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 765'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 764 bin 998'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ülkede ilk kez 19 Şubat 2020'de Kum kentinde 2 kişide görülmüştü.