İran'da vaka ve vefat sayısındaki düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 284 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 15 bin 294 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 118 bin 792'ye vaka sayısı ise 5 milyon 508 bin 885'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 502'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 897 bin 876'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.