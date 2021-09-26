İran Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 13 bin 792 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 119 bin 360'a vaka sayısı ise 5 milyon 533 bin 520'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 320'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 944 bin 87'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.