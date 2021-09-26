Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Lübnan ziyareti gündemde

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Lübnan’a olası ziyaretiyle ilgili New York’ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Lübnan’ın yeni hükümeti kurulmuştur ve İran ile Lübnan yakın ilişkilere sahiptir” dedi.

Said Hatipzade, “Bu ziyaret ilk fırsatta gerçekleşecek. Ancak Tahran’a dönüş yolunda Beyrut’u ziyaret etme planımız yok” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “İnşallah en kısa zamanda bu ziyaret için bir plan yapacağız ve Sayın Emir Abdullahiyan Lübnan hükümetini ve halkını tebrik etmek için mutlaka Beyrut’a gidecek” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, bu ziyaretin kesin tarihine ilişkin olarak “Tahran’a dönmeliyiz. Yapılmamış bazı planlarımız var. İnşallah ilk fırsatta bilgilendireceğiz” diye kaydetti.