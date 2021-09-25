İran'ın önceliği Asya ülkeleri ve komşularıyla ilişki kurmaktır

New York’ta İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün akşam bir grup araştırmacı, akademisyen ve ABD merkezli düşünce kuruluşlarının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmede, 13. hükümetin komşularına ve Asya ülkelerine öncelik verecek bir dış politika benimseme kararlılığını vurgulayarak, İran'ın Afganistan, Suriye, Bahreyn ve Yemen'deki durum dahil olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin görüşlerini açıkladı.

Emir Abdullahiyan, “İran, ABD’nin Obama döneminden bu yana nükleer anlaşmaya bağlı kalmamasına ve Avrupalıların eylemsizliğine rağmen, ilkelerine dayanarak diplomasiye bağlı kalmıştır ve İran halkının çıkarlarına ve haklarına hizmet edecek verimli diyaloğa hazırdır” dedi.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurma ve bölgede terör eylemlerinin yayılmasını önleme gerektiğini vurguladı.