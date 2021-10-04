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4 Eki 2021 10:42

Libya Dışişleri Bakanı: Az sayıda yabancı savaşçı ülkeyi terk etti

Libya Dışişleri Bakanı: Az sayıda yabancı savaşçı ülkeyi terk etti

Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, sınırlı sayıda paralı askerin ülkeden çıktığını belirtti.

Necla el-Menguş, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveytli mevkidaşı Ahmed en-Nasır es-Sabah'la bir araya gelerek ortak basın açıklaması düzenledi.

Menguş, bazı paralı askerlerin ülkesinden çıktığına ilişkin haberlerin doğruluğunu teyit ederek, bunun küçük bir başlangıç olduğunu söyledi.

Paralı askerler konusunun problemli olduğuna dikkati çeken Menguş, "BM öncülüğündeki 5+5 Ortak Askeri Komitesinin planına ve bir takvime göre tüm paralı askerlerin Libya topraklarından çıkmasını umuyoruz." dedi.

Menguş, ayrıca ülkesindeki parlamento ve başkanlık seçimlerinin aynı zamanda yapılması için çalıştıklarını belirtti.

Libyalı Bakan, Kuveyt'in Ulusal Birlik Hükümetine (UBH) desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: T24

News Code 1897652
https://tr.mehrnews.com/news/1897652/

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