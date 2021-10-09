Libya, yabancı askerlerin kademeli çekilmesi planını onaylandı

Libya'da iç savaşın tarafları, yabancı savaşçı ve paralı askerlerin ülkeden çekilmesi için anlaşmaya vardı.

Birleşmiş Milletler liderliğinde yapılan 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmelerinde 3 günlük zirvenin sonunda "kademeli ve dengeli" bir çekilme planı konusunda anlaşma imzalandığı ifade edildi.

Planın yürürlüğe sokulacak başka bir mekanizma ile birlikte yabancı savaşçıların ülkeden "kademeli ve dengeli" bir şekilde çekilmesinin temelini oluşturacağı ifade edildi.

BM'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, plan konusunda varılan anlaşmayı "çok büyük bir adım" olarak nitelendirdi. Kubis, "Cuma günü meydana gelen gelişme olumlu momentum yaratıyor. Bu momentum daha istikrarlı ve demokratik bir sahneye yönelmek için temel oluşturmalı. Buna 24 Aralık'ta özgür, güvenilir ve saydam seçimler yapılması; sonuçların herkes tarafından kabul edilmesi de dahil" dedi.

Kaynak: T24