Libya'daki Temsilciler Meclisi, parlamento seçimlerini 30 gün erteledi

Libya'daki Temsilciler Meclisi (TM), parlamento seçimlerinin başkanlık seçimlerinden 30 gün sonra yapılacağını duyurdu.
TM Sözcüsü Abdullah Bileyhik, konuya ilişkin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
"Parlamento seçimleri, başkanlık seçimleri gerçekleştirildikten 30 gün sonra yapılacak." ifadelerini kullanan Bileyhik, bu kararın "başkanın doğrudan halk tarafından seçilebilmesini sağlama arzusuna dayandığını" ileri sürdü.
Birleşmiş Milletlerin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta aynı anda yapılması planlanıyor.
Kaynak: T24
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