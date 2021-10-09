İran: Kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunu yok

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Aştari, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunumuz yok ve güçlerimiz ülke sınırlarını korumaktadır." dedi.

Tuğgeneral Hüseyin Aştari, "O bölgedeki sınırlarımıza yeni teçhizat ve takviye güç gönderdik." ifadesini kullandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ali Fedevi, son günlerde İran’ın kuzeybatısındaki ülkelerin meseleleri değerlendirerek, "Bölgede bazı fitneler var, ancak gerilim ve gerginlik söz konusu değil." demişti.