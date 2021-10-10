Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Afganistan’daki cami saldırısının failleri cezalandırılmalıdır

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bir camide düzenlenen ve çok sayıda Afgan vatandaşın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan bombalı saldırıdan dolayı bir taziye mesaj yayınlandı.

Ayetullah Hamanei, mesajında şunları kaydetti: "Kunduz vilayetinin Hanabad bölgesindeki bir camide meydana gelen ve çok sayıda mümin ibadetçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan bu acı olay bizleri derinden üzdü. Komşu ve kardeş ülke Afganistan yetkililerinden bu büyük cinayetin hunhar faillerini cezalandırmaları ve bu tür faciaların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri almaları kesinlikle beklenmektedir. Cenab-ı Hakk'tan bu olayın şehitlerine rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz."

Cumhurbaşkanı Reisi'den Afganistan'a taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde bir camide düzenlenen bombalı saldırıdan dolayı bu ülkeye taziye mesajında bulundu.

İran: Kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunu yok

İran Emniyet Gücü Genel Müdürü Tuğgeneral Hüseyin Aştari, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeybatı sınırlarında güvenlik sorunumuz yok ve güçlerimiz ülke sınırlarını korumaktadır." dedi.

Tuğgeneral Hüseyin Aştari, "O bölgedeki sınırlarımıza yeni teçhizat ve takviye güç gönderdik." ifadesini kullandı.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 173 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 7 bin 654 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 122 bin 370'e vaka sayısı ise 5 milyon 691 bin 634'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 368'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 201 bin 515'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.