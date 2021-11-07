İran'dan Sierra Leone'e başsağlığı mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'daki bir yakıt tankerinde meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden olan patlamadan dolayı bu ülkenin halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone dün, yakıt tankeri faciasıyla sarsıldı. Başkent Freetown'da bir yakıt tankerinde patlama meydana geldi. Tanker alev topuna dönerken, yükselen duman gökyüzünü sardı.

Sierra Leone Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) İletişim Direktörü Mohamed Lamrane Bah, patlamanın ardından en az 91 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.