  1. Kültür
1 Eki 2021 17:16

İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT 2'de Ekim ayında İran sinemasından üç film ekrana getirilecek.

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Eylül ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin Sun Children (Güneş) adlı filmi, Abbas Emini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Slaughterhouse (Mezbaha) filmi ve senaryosunu merhum Abbas Kiyarüstemi'nin yazdığı ve Cafer Penahi'nin yönettiği White Balloon (Beyaz Balon) filmi de televizyon ekranında olacak.

17 Ekim saat  22.00'da Sun Children (Güneş) filminden sonra 19 Ekim saat 22.00'da The Slaughterhouse (Mezbaha) filmi ekranlarda olacak. The White Balloon (Beyaz Balon) filim ise 30 Ekim saat 22.00'da izeleyebilirsiniz. 

News Code 1897597
https://tr.mehrnews.com/news/1897597/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 6 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler