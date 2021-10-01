İran sinemasından üç film TRT 2 ekranlarında olacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Eylül ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı ünlü yönetmen Mecid Mecidi'nin Sun Children (Güneş) adlı filmi, Abbas Emini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Slaughterhouse (Mezbaha) filmi ve senaryosunu merhum Abbas Kiyarüstemi'nin yazdığı ve Cafer Penahi'nin yönettiği White Balloon (Beyaz Balon) filmi de televizyon ekranında olacak.

17 Ekim saat 22.00'da Sun Children (Güneş) filminden sonra 19 Ekim saat 22.00'da The Slaughterhouse (Mezbaha) filmi ekranlarda olacak. The White Balloon (Beyaz Balon) filim ise 30 Ekim saat 22.00'da izeleyebilirsiniz.