Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İran ve AB arasındaki istişare görüşmeleri Tahran'da gerçekleştirildi

İran ve AB arasındaki siyasi istişareler, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora başkanlığında bugün Tahran'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen istişarelerde ikili ilişkiler başta olmak üzere ABD'nin İran'a yönelik uyguladığı zalimce yaptırımların kaldırılması, Afganistan'daki son durum, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Reisi'den Fars eyaletine ziyaret

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi gerçekleştirdiği yedinci eyalet gezisi kapsamında bu sabah Şiraz kentine geldi.

Ayetullah İbrahim Reisi, Şiraz Havalimanı'nda eyalet valisi ve bir grup yerel yetkili tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye yedinci eyalet gezisinde bazı bakanlar eşlik ediyor.

Reisi, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Vatandaşları ve hükümeti en çok rahatsız eden konulardan biri olan kuraklık sorununu Fars eyaletinde çözmeye çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, “İşsizlik de hükümet için sorun yaratan sorunlardan biridir. Bu nedenle Bu eyalet ile ülkenin diğer bölgelerindeki istihdam sorununu giremek için çaba göstereceğiz.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ardından Fars eyaletinin merkezi Şiraz'a 45 km uzaklıktaki Mervdeşt şehrinde bulunan Azmayeş Beyaz Eşya Fabrikası'nı ziyaret etti.

İran Genelkurmay Başkanı'nın Pakistan temasları sürüyor

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Pakistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü.

Baş başa gerçekleşen görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Üst düzey askeri bir heyet eşliğinde İslamabad'da bulunan İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, Pakistan Başbakanı İmran Han ile dün bir araya gelerek, bölgedeki son güvenlik gelişmeleri ve özellikle Afganistan'daki durumu görüşmüştü.

İran'da bugünkü vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 11 bin 964 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 123 bin 498'e vaka sayısı ise 5 milyon 754 bin 47'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 983'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5 milyon 280 bin 624'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.